暖心！議員黃淑美與覺民所 發放愛心物資
日前強烈寒流來襲，全台冷颼颼。三民二分局覺民派出所與高雄市市議員黃淑美首度攜手合作，募集50份愛心物資福包，2月13日上午，黃淑美議員結合覺民所針對轄區內弱勢家庭、邊緣戶，發送白米、食用油等民生物資，希望以物資跟愛關懷寒冬中的他們，感受到溫暖在心。
冷冷的早晨，覺民派出所所長楊增平即帶領員警林弘明、勤區員警曾明耀、實習生林培雯、梁員禎、鄒雨彤，親自前往市議員黃淑美的服務處，將滿滿50份的愛心，搬運至派出所，等待民眾的前來。當民眾從志工媽媽手中，接過物資同時，民眾臉上燦爛的笑容讓忙了一整天的所長楊增平直呼：「值得了！」
而弱勢族群中，有許多都是行動不便、上了年紀，必須倚靠拐杖才有辦法行走。對此，所長楊增平也特別指示，對於身體不佳的民眾，將結合警察局與志工媽媽的協助，由專人親自送上府，讓愛心深入轄區每一個角落。
(中時)
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