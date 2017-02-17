台中春季旅展今開幕 新竹縣長邱鏡淳親自帶隊參展
旺旺中時媒體集團主辦台中春季國際旅遊展今(17)日起登場4天，新竹縣長邱鏡淳親自帶隊縣內逾25家觀光旅遊、伴手禮組成新竹館參展，除有下殺5折的旅展優惠，消費滿300元就能參加抽獎。
新竹縣政府表示，2017台中春季國際旅遊大展在台中市原名朝馬工商展覽中心的中時國際會展中心盛大開展，與會廠商共提供逾500個獎項。
新竹縣觀光民宿協會與新竹縣旅館商業同業公會並宣布，旅展期間只要到新竹館攤位索取優惠宣傳單，憑單可享有9折優惠。
竹縣府指出，這次參展業者分為觀光旅遊類的新竹縣觀光民宿協會、新竹縣旅館商業同業公會、新竹豐邑喜來登大飯店、新大竹北商旅、新竹縣農會、欣欣製茶廠、小叮噹科學主題樂園及伴手禮類的裕大農業生技、李記醬園、不老居休閒農園、隆源餅行、怡農茶園、哈客愛食品、竹林養身村、沙坑紅寶、黃記粄條、台富行)、鑫香製油、豆之味豆腐坊、木酢達人、得趣堂、湖口老街第二代、花語烘培工坊、峨眉茶行參展。
(工商)
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