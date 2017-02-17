寒軒飯店慶獲獎 麵包9折、蛋糕85折

高雄寒軒國際大飯店點心房主廚莊健宏，榮獲2017年交通部觀光局頒發的「優良觀光產業從業人員獎」。（業者提供）

圖為草莓巧生塔。（業者提供）

高雄寒軒國際大飯店點心房主廚莊健宏，榮獲2017年交通部觀光局頒發的「優良觀光產業從業人員獎」，為他在寒軒國際十年的辛勤付出，做出最大的肯定。一樓逸廊美食屋歡慶莊主廚獲獎，特地於2/14~2/23十天推出「同慶優惠」，只要在活動期間消費，麵包全面9折、蛋糕85折，並以每張NT$442相當85折的價格販售「蛋糕提領券」，讓大家歡欣共享殊榮，領略莊健宏主廚的好手藝，進入他的甜點世界。

從事甜點事業已經十餘年，每當看到顧客幸福洋溢的臉龐，就是莊健宏主廚對這份工作最大的滿足，他說：「人生就像製作甜點一樣，除了真材實料，還要花時間和心力慢慢烘焙，才能展現最完美的風貌，嘗到甜美的滋味。」

莊主廚出身於漁村，小時候很少吃甜點，接觸甜點之後，對於甜點的想像和喜愛，使他一頭栽進這個色彩繽紛的甜點世界，也由於成長環境的關係，開始思考要怎麼運用台灣的在地食材，來展現甜點的在地風貌，包括將從小接觸的烏魚子、烏魚鬆加入甜點製作，最大的用意，是因為寒軒國際大飯店地處高雄的重要位置，國際觀光客眾多，希望能將這些最在地的食材，推廣到國際讓更多人知道台灣的美味，讓台灣甜點成為國際上要角，走出台灣的獨特性。

為慶祝莊主廚榮獲肯定，讓更多消費者有機會品嘗莊主廚的創意甜點，寒軒國際大飯店一樓逸廊美食屋同步端出「同慶優惠」，在2/14~2/23活動期間，購買麵包全面9折、蛋糕85折，另外還限量發售「蛋糕提領券」，每張NT$442相當85折，「蛋糕提領券」母親節也可使用，優惠期限至6/30，逾期視同現金券，依現場實價補足差額。「同慶優惠」僅十天，每日限量供應，先搶先贏喔！服務專線：07-332 2000轉一樓逸廊美食屋。

(中時)