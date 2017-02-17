NBA》這太扯了！林書豪秀超誇張髮型
才剛搭機回到加州家鄉休息，準備迎接下半場傷癒復出的籃網後衛林書豪，17日突然在IG上，貼出一張超級誇張髮型的照片，他的頭髮幾乎都快要變一道牆了，「秘密工程，哈哈！連我自己也沒想到可以把頭髮弄成這樣。」
林書豪愛搞新髮型是從上季待在黃蜂開始的，無論是在硬到感覺可以刺人的刺蝟頭，或是看起很有殺氣的武士辮子頭，本季來到籃網之後，倒是很少在頭髮上面搞怪，如今假如他用這種髮型上場，相信第1個被嚇到的還是他老媽。
本季才打12場比賽的林書豪，目前好不容易克服左大腿傷勢，正式回歸球隊訓練工作，預計25日客場出戰金塊宣告復出，想必所有台灣球迷最希望的除了看他重返球場拚戰，更盼他這次可以健康久一點，別再受傷了！
(中時電子報)
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