回收場外露天堆放的回收廢塑膠料引發熊熊火焰與濃煙。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣溪州鄉資源回收場外，下午發生廢棄物火警，引發陣陣濃煙。(謝瓊雲翻攝)

消防人員迅速在20分鐘內控制火勢並進行殘火處理，鐵皮屋內部未受波及但外牆已被燻黑一大片。(謝瓊雲翻攝)

回收場廢塑料堆置突竄火苗 幸無人傷亡

彰化縣溪州鄉一處資源回收場，17日下午傳出火警，堆放在鐵皮屋回收場外，露天堆置的大批回收廢塑料起火燃燒，由於現場堆放許多易燃物，且緊鄰建物，消防人員獲報後趕到現場，迅速在20分鐘內控制火勢，無人傷亡，詳細起火原因尚待釐清。

今天下午3點半左右，溪州鄉溪斗路上一處資源回收場外，露天堆置的回收廢塑料突然竄出火苗，現場放置大量易燃物使火勢快速燃燒，並竄出熊熊烈焰和陣陣濃煙，消防人員迅速到場撲滅火警，所幸並未波及建築物內部，但鐵皮屋外牆及附近一家木造景觀庭園咖啡外觀都被濃煙燻黑。

彰化縣消防第四大隊副大隊長洪坪鋒指出，17日下午3點30分獲報有廢棄物火警，共出動四大隊、北斗、溪州和田尾分隊11部車、18人到場灌救，4點12分控制火勢，現場燃燒面積約30平方公尺，皆為回收的塑膠繩、塑膠製品等，損失和起火原因仍有待進一步調查。

(中時)