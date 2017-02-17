臺灣燈會將輪流主辦！明年嘉義縣、後年屏東縣

觀光局長周永暉下午宣布，明年、後年的臺灣燈會由嘉義縣、屏東縣輪流舉辦。（廖德修攝）

2017年臺灣燈會19日閉幕，明年臺灣燈會在哪個縣市舉辦？今天下午由觀光局揭曉，由於嘉義縣、屏東縣全力爭辦，都展現強烈的企圖心。經過審慎的初評、複評後，評審委員決定由嘉義縣主辦明年2018年的臺灣燈會，後年2019年則交給屏東縣主辦。

觀光局長周永暉表示，明年「2018臺灣燈會」由基礎建設完備，且具籌辦燈會經驗的嘉義縣接棒，地點選在故宮南院。後年第30屆臺灣燈會則由屏東縣主辦，也可讓屏東縣有足夠的時間，妥為整備場地基礎建設，並有利於文化部協助導入國際策展團隊參與。

觀光局表示，一次宣布兩年的燈會主辦縣市，是臺灣燈會史上首次，用意也是讓後年燈會的主辦城市有較充分的準備時間。此外，以後燈會的主題也不限定在生肖，主辦城市可有較大的發揮空間。

(中時)