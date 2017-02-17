高應大推展海外實習 鼓勵學子前進世界舞台

高應大傑出校友新加坡赫比國際集團董事長姚曉東秉持「大手牽小手」精神，讓在校學弟妹透過海外實習累積職場實務經驗，贏在國際競爭力的起點。（高應大提供)

高應大機械所林瑞鋒同學(一排左2)感謝學校及赫比集團的用心安排，不僅與來自全球勁敵競逐技能，並透過實習導師制的輔導帶領以補強實力。（高應大提供）

隨著全球化加速和網際網路的普及，世界人才的競爭也進入白熱化。國立高雄應用科技大學站在國際化趨勢的浪頭，積極推展海外實習，鼓勵學生前進世界舞台，培養國際競爭力與就業力。該校校友聯絡暨職涯輔導中心協助媒合有志學生前往海外企業實習，105年共計176位同學前往海外實習。

創業有成的國際校友企業也熱心提供實習機會，例如新加坡赫比國際集團董事長姚曉東、艾美特電器(九江)有限公司董事長蔡正富等傑出校友，秉持「大手牽小手」精神，讓在校學弟妹透過海外實習累積職場實務經驗，贏在國際競爭力的起點，成為國際間有實力的移動人才。

高應大校長楊慶煜表示，有鑑於學生畢業前，不僅是職涯發展的預備期，也是深耕澆灌最黃金的時段，面對國際競爭激烈的產業環境，高應大在深厚的創新務實底蘊上，除了加強學生跨領域整合能力，更進一步加強國際競爭力，海外實習就是其中重要的方法之一。

高應大前身為高雄工專，是帶領台灣經濟轉型跟升級的重要推手之一，建校迄今，已為工商企業界培育12萬名高級專業技術人才，畢業校友遍及海內外，創業有成的學長姐們也發揮望天樹精神，除了在企業中腳踏實地、出類拔萃，並提供系列實習課程的學習平台，讓在校學弟妹透過實際經驗，累積國際競爭力及就業即戰力。

機械所林瑞鋒、模具系楊瑾慧、工管系黃冠文、及人資系彭冠華等同學，談到暑假在校友企業新加坡赫比國際集團，從發現問題到提出解決方案，創意思考以及激盪的過程非常有收穫，一致感謝學校及赫比集團的用心安排，當多數年輕人暑期瘋迷抓寶時，他們已走向國際、開拓視野，不僅與來自全球勁敵競逐技能，並透過實習導師制的輔導帶領以補強實力。

人資系林瑛芬、會計系方子豪等同學，選擇到上海旺旺集團實習，作為他們在世界洪流中立足的起點，透過驗證課堂理論的實作經驗，讓學習吸收更快更好。

電子系黃裕哲、賴怡靜等同學則至惠州帝宇工業的電子軟件、PE部門實習，該公司集研發設計、製造生產、銷售於一體，他們認為從實習過程中發現不足之處，返校將加強學習，減少學用落差，也增強畢業後可即刻就業的自信。

觀餐所蔡睿鴻同學選擇新加坡Park Avenue Rochester、觀光系王筱晴同學則是日本群馬縣利根郡SUNBIRD旅館實習，兩位同學除專業領域及英、日語的提升外，也體驗到豐富多元的文化風俗，都感到相當難得。

憑藉著對教育的熱忱與行動力，為打造拓展夢想的第一把鑰匙，遠赴印度Gateway International School實習的工管系林慕蓉同學則認為，看到貧困學童有著心靈的富足，內心有著相當的感動，自己也重新塑造了生命的強度。

高應大校友聯絡暨職涯輔導中心表示，移動力是未來人才的DNA，高應大作為人才培育的搖籃，將提供資源和平台，讓學生與國際接軌，更將結合產、學界資源，發展以就業為導向的海外實習課程，發揮產、學、訓與就業整合功能，加強學生專業知能與就業技能，提升畢業生職場應用能力與增加謀職管道。

(中時)