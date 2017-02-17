高市三民地政所便民 一所收件 全市服務

為提供優質之地政服務，高雄市各地政事務所除開辦跨所登記外，就尚未開放跨所之案件類型亦提供代為收件及郵寄到轄區地政事務所之便民措施，達到「一所收件，全市服務」之目標。

日前高市三民地政事務所受理李姓民眾(亦為繼承人)親辦仁武及三民區之跨所繼承案件，收件後經審查發現，李姓民眾所繼承之仁武區標的另有連前持分需檢附原權狀，因其權狀遺失須另案辦理補發，惟書狀補給登記尚未開放跨所登記，勢必得至仁武所申辦。

為解決民眾之困擾，在審查、收件及計費人員協助下改以拆件方式處理，將其中跨所之書狀補給與繼承登記連件改以本市跨所收件代收代寄方式郵寄至仁武所，省去民眾奔波之辛苦，面對地所同仁耽擱下班時間，便民利民之服務熱沈，李姓民眾說什麼也要當面寫下一段感謝文字，感激第一線服務人員。

高雄市政府地政局長黃進雄表示，目前高雄市各地政事務所提供簡易登記案件、抵押權全部類型案件、買賣、贈與、繼承等33項跨所登記案件，民眾皆可就近至本市任何一個地政事務所申辦登記，以本市三民地政事務所為例，去(105)年跨所案件量15,397件已占受理登記總案件量42％(36,848件)，地所同仁莫不以精進業務執行效能，創新便民措施，提供更優質為民服務來回應民眾需求。

黃進雄進一步指出，地政事務所就像是地政局的第一線為民服務窗口，服務良窳攸關地政機關形象，也藉由這次機會感謝市民朋友看見本局基層同仁的付出，此外，不動產價值高，常為不法之徒覬覦之目標，民眾為保障自身權益，申辦不動產登記事項，得委託合法之地政士代理，亦可就近洽各地政事務所諮詢，我們十分樂意予以協助。

(中時)