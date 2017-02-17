妻攜8歲女兒浴室燒炭 丈夫泣不成聲
（19：46更新）悲劇！38歲周姓婦人疑因經濟因素，今17日下午帶著8歲女兒在新北市中和區國光街租屋處燒炭自殺，何姓丈夫發現時為時已晚，送醫不治，何男在場泣不成聲。小叔獲報趕回家氣得痛罵：「怎麼這麼傻！」警消發現，周女利用膠帶將浴室封死，死意甚堅。詳細死因待進一步釐清。
警方調查，何男與周女結婚10餘年，育有2子，長子就讀國二領有輕度智能障礙手冊，次女就讀國小二年級，與奶奶、患有唐氏症小叔一起在中和區國光街租透天厝同住，1樓為何男經營的印刷工廠，2樓為住家。
何男今下午1時許外出工作，4時許返家時發現浴室內門窗緊閉，撞門一入發現妻女倒臥浴室，馬桶上放置木炭、手機及ipad平板電腦，警消獲報趕抵，將母女抬出浴室急救送往亞東醫院急救，經半小時搶救，宣告不治。詳細死因待進一步釐清。
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