土耳其啟用11輛陸製地鐵列車

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中國大陸中國中車公司旗下大連電力牽引研發中心有限公司今天表示，中國中車出口土耳其的首批11列新型貫通式六軸鉸接地鐵車輛，近日在土耳其伊茲米爾（Ismir）正式啟用。

中新社報導，這套地鐵列車的牽引和網路控制系統全部由大連電牽公司自主開發製造，這也是中國大陸地鐵產品首次進入歐洲市場。

報導指出，中車唐山公司2015年初獲得伊茲米爾地鐵總計19列95輛鉸接式鋁合金車體地鐵車輛訂單。

這套列車設計時速80公里，最大載客量1286人。車體寬約2.7公尺，採用輕量化、高強度、耐腐蝕的鋁合金材質，車內淨高約2.2公尺，適合身材較高的當地人乘坐。

此外，大連電牽公司為這套列車自主設計列車網路控制系統、車地無線傳輸系統、牽引變流器、輔助變流器及制動電阻、高壓電氣箱等成套牽引及控制系統產品；並配備與飛機「黑盒子」相同防護等級的事件記錄系統，以及確保車地無縫通訊連接的無線通訊支持系統。1060217

(中央社)