膀胱過動症惱人 僅13%患者求診
膀胱過動症是常見的惱人疾病，奇美醫學中心表示，一般人膀胱儲量尿約400CC，此症病人只要有200CC就有尿意，但僅13%患者會求診。
奇美醫學中心泌尿外科醫師李高漢今天指出，膀胱過動症的定義，是下泌尿道在沒有泌尿道感染或其他疾患、卻表現有急尿合併或未合併急迫性尿失禁，通常伴隨有頻尿及夜尿。
台灣研究發現，膀胱過動症盛行率是18.6%。最常見症狀的頻尿有21.1%，12.6%感到急尿，約1/4的人有夜尿以及9.1%的人有急迫性尿失禁。
膀胱過動症的盛行率和年齡增長有關，糖尿病、高血脂、腦中風、帕金森氏症、攝護腺肥大、應力性尿失禁、焦慮或憂鬱症病人及反覆性泌尿道感染，都和膀胱過動症相關。
李高漢表示，膀胱過動症病人常因頻尿、急尿，甚至急迫性尿失禁，使生活有很大困擾，且因擔心漏尿排斥參與長時間須遠離廁所的活動，及產生焦慮、憂鬱、夜尿，也增加趕上廁所造成摔倒及骨折的風險、同時也影響到性生活、工作、社交與自信心。
膀胱過動症的治療，一般從行為治療開始，若無效或效果不佳，可考慮藥物治療。行為治療包括避免容易刺激尿路上皮細胞的食物（番茄、巧克力、檸檬）或飲料（咖啡、茶、酒精），每天正常攝取水分，避免不當使用利尿劑。
另外，病人也可做膀胱訓練，也就是在每次急尿時，試著等5至10分鐘再排尿，這樣每次排尿都可增加膀胱容量，直至達到正常容量。骨盆底肌肉運動合併生理回饋、磁波椅及陰道電極刺激等，也能改善急迫性尿失禁。1060217
(中央社)
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