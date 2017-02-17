白宮聯絡室主任人選 傳川普鐵粉不愛
美國兩名政府官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），「十字路口媒體」（Crossroads Media）創辦人杜布克（Mike Dubke）料將獲任命為白宮聯絡室主任。
報導說，官員表示，這項人事安排可望在今天就公布。
杜布克可能獲任消息引發部分白宮內部人員不滿，長期支持川普人士表示，比較希望這個人選是競選團隊的老手。
一名死忠粉絲說：「杜布克和他的Crossroads朋友竭盡所能要阻止川普出頭，但失敗了。」
前川普交接小組發言人米勒（Jason Miller）原本被內定為白宮聯絡室主任，但他在川普就職前讓位，以便能有較多時間陪伴家人。
杜布克目前尚未回應CNN的訪問請求。
杜布克2001年創辦十字路口媒體，2008年總統大選期間開始具有全美知名度。十字路口媒體網站上自稱是「共和黨最重要的媒體服務公司」。（譯者：中央社盧映孜）1060217
(中央社)
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