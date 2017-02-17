澎湖中小學聯運 近千選手競技

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澎湖縣中小學聯合運動會今天盛大登場，全縣53所高國中小978位運動選手，縣長陳光復鼓勵所有參賽選手展現「勝不驕、敗不餒」運動家精神，全力以赴，締造佳績，為校爭取榮譽。

澎湖縣政府教育處表示，今年中小學聯合運動會的成績，將列為澎湖參加106年全國中等學校運動會及小學田徑錦標賽選拔標準。

澎湖中小學聯運，由馬公、中正、中興、文澳、文光等所國小近1000人表演健康操，個個熱情洋溢、活力十足，整齊劃一，舞動力與美，贏得掌聲，也為中小學聯合運動會揭開精采的序曲。1060217

(中央社)