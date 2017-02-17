愛河鐵人三項3／4開賽 規模11年最大

2017高雄愛河國際鐵人三項3月4日開賽，17日公布「亮點」參賽選手名單。（曹明正攝）

2017高雄愛河國際鐵人三項3月4、5日開賽，逾1000人報名，創11年最大規模。主辦單位17日公布「亮點」參賽選手名單，包括拿到杜拜鐵人分齡冠軍72歲張邦文、上櫃公司老董父子接力等，另有八仙塵爆患者將全程穿壓力衣參賽。

愛河鐵人三項第11年，今年首度舉辦2日賽，3月4日半程賽、5日標鐵賽，不同賽程體驗，吸引250名半程賽及750名標鐵賽選手參加，由於規模是歷屆最盛大，報到地點選在五星級飯店，還訂送印有選手姓名的一卡通。

今宣誓代表是72歲張邦文，最近才出國拿到杜拜鐵人分齡組冠軍，建設公司董事長退休的他，58歲前沒跑過步，被醫生診斷出退化性關節炎，58歲首次到花蓮參加鐵人三項就拿到冠軍，更在去年完成人生第120鐵。

這次的半程賽首次設置身障組，供身障朋友免費參加。八仙塵爆浴火重生的陳萬坤報名，因受傷表面積40%達2至3度燒傷的他，今說比賽當天會全程穿壓力衣比賽，目前已備戰8個月，把完賽當成是目標。

本屆選手亮點特多，像國內上櫃公司正德海運老董蔡邦權父子3人首次挑戰鐵人接力，另有醫師娘母女檔不讓鬚眉參賽，前自由車國手張勝凱帶領的「張家班」今年則將挑戰200金，而此次賽會也將選拔全運會高雄巿代表隊。

(中時)