屏科大獲動物設施國際評鑑認證 全國第一
屏東科技大學通過「國際實驗動物管理評鑑及認證協會」(AAALAC)審查，成為全國第1間、亞洲第4間全校動物使用設施都認證的大專院校，讓動物的照養管理環境及實驗過程，都更尊重動物生命及符合動物福祉，其中兩生爬蟲房設備及管理更是獨步亞洲。
校長戴昌賢表示，實驗動物使用是現代科學中不可避免的一環，但如何在過程中減少動物痛苦，讓動物獲得更人道的對待，代表國家進步與文明的象徵。
目前《動物保護法》規定使用動物作為科學應用的機構和大專院校，必須成立動物管理小組或委員會，不過機構性質及架構不同，無法用單一的條件來審查，因此需要透過中立的第三方國際專業組織如AAALAC進行評鑑。
要通過評鑑，動物的教職員生都必須經過完整訓練，動物照養管理及環境、動物測試、藥物研發等，都要符合標準。台灣其他學校都以學院或研究機構單獨申請，屏科大全校區通過評鑑，要橫向跨系所整合難度很高，是全國唯一。
屏科大實驗動物中心主任許岩得說，目前學校有8種動物設施，除了常見的鼠、免、魚、豬等動物外，還有少見的兩生爬蟲類，亞洲首見；因相關規範不多，這次評鑑時受到委員讚賞，可做為其他機構學習的模範。
(中時)
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