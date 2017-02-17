屏東高樹農會選舉競爭激烈，謠言黑函不斷

高樹鄉農會總幹事謝朝景。（潘建志攝）

退休警察黃清雲挑戰高樹鄉農會總幹事寶座。（潘建志攝）

屏東高樹鄉農會選舉競爭激烈，文宣黑函不斷，現任總幹事謝朝景面臨在野派挑戰，由退休警察黃清雲出面。不過因謝朝景是績優總幹事，黃清雲分數未達標準，恐怕無法在第一回勝出，在野派只能想辦法取得代表與理事席次，期待第二回合再戰。

謝朝景任職8年，並獲得績優總幹事。他剛到職時，農會只剩下肥料及保險部，共同運銷也很慘淡，1天不到10件；經大力整頓後，陸續成立超市、農藥部、信用部，超市後來也和超商合作，擴大營運，信用部也成為農會金雞母。

他說，信用部目前存款9億3000多萬，放款1億8000多萬，體質優良；共同運銷年金額達5000萬元，包括木瓜、鳳梨、檸檬等，運銷價格都很好，讓農民賺錢。

但仍有農民不滿意，推舉黃清雲挑戰大位。黃清雲說，農會做得不夠，高樹有很棒的農特產品，卻無自己的品牌，也未派專員到台北拍賣市場，影響農產品價格。若他擔任總幹事 將成立外銷部，派員長駐台北，並打造高樹品牌，增加農民收入。

不過謝朝景為績優總幹事，黃清雲因分數不足未達標準，第一回合無法挑戰；但雙方仍努力爭取代表及理事席次，謝方期待戰局第一回合就結束，黃方則盼延到第二回合。雙方因此大打文宣戰，謠言和黑函不斷，黃方指責謝方行政刁難，謝方則指責黃方惡意攻擊，戰況激烈。

(中時)