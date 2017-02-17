遊覽車翻覆案 檢方調班表查司機是否過勞

士林地檢署偵辦國五遊覽車翻覆33死意外，繼昨天傳喚蝶戀花旅行社負責人周比蒼，並予境管後，今針對周比蒼名下多筆的不動產、帳戶資料，發函要求地政機關、銀行禁止移轉，並調取蝶戀花旅行社近期出車司機班表，了解司機康育薰是否有過勞出勤情形。

此外，士檢指揮國道警方，調閱司機康育薰住家附近調閱監視器，檢察官今勘驗監視器畫面釐清康當天行蹤，並依據車禍被害人筆錄內容以及分析相關通聯紀錄資料，釐清車禍當天遊覽車行車路線及時間。

另士檢昨天傳喚周比蒼後，針對周男及友力通運負責人黃河清2人啟動「防逃機制」，並實施境管通知。

檢方為保障被害人家屬權益，也對周、黃進行「防脫產機制」，檢察官函請公路主管機關依公路法46條規定，自交通事故發生2個月內，暫不核准業者車輛過戶、繳銷牌照。

士檢也調取周、黃2人財產所得資料，發現周在台北、新北等地有不動產，已發函相關地政單位及銀行禁止移轉，若有周脫產跡象，相關機關應立即通報。

(中時)