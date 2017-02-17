頭家國小學童義賣餅乾 樂當小小公益家
當小小公益家是如此有成就感！頭家國小五年級學童響應瑪麗亞基金會「小學生公益家」活動，17日上午到潭子市場義賣手工餅乾，並將義賣所得捐給身心障礙社會福利中心。校方表示，過程中，孩子發現小小力量，也可以給予很多人溫暖，做公益並不是困難的事情。
頭家國小五年級導師王怡樺、鄭書羽、周峰煜，日前配合國語課程「讓愛飛翔」，帶領三個班級學童，自己動手做餅乾，學生上午到潭子市場義賣，教導學生「學會付出與感恩，真正身體力行，幫助需要幫助的人，小學生也可以當公益家！」
頭家國小校長王玉龍表示，讓孩子走出校園，可以學習課本裡沒有的知識，記憶也會更深刻，感謝老師給學生不一樣的學習視野。策劃活動的五年一班導師王怡樺表示，國語課本有一個單元是「讓愛飛翔」，因而進行課程發想，沒想到家長迴響很大，於是完成「小學生公益家」活動。
五年二班學生陳柏翔說，用自己的力量真正幫助到需要幫助的人，感覺很有意義，也很令人難忘。五年十班學生管邱漢忍不住興奮，他說，原來幫助別人不是一定要很多錢，小小的力量也可以發揮影響力。
(中時)
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