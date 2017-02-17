離婚證人隨便找 法院判定不算數

基隆市陳姓男子與髮妻結婚30年，還育有3名女兒，但妻子10年前罹患乳癌，陳男以妻子生不出兒子為由，向法院申請離婚，離譜的是，陳男找來兩名與陳妻毫不相識的兩名同事當證人，但8年後陳妻向法院訴請離婚無效，法院判定，陳男離婚不算數，兩人仍有婚姻關係。

陳妻向法官供稱，她罹患癌症接受手術化療期間，丈夫竟以傳宗接代做為藉口，指責妻子「生不出兒子」，甚至不時對她拳打腳踢，同時在大陸搞外遇另組家庭，並要求她簽署離婚同意書，後來陳男找上公司兩同事在離婚協議書上當證人簽名，在外頭聲稱與陳妻離婚，從此恢復單身。

但陳妻去年向法院申請離婚無效之訴，表示自己沒有意願要跟陳男離婚，而且兩位證人跟她素未謀面，根本就互不認識，而法院找來當初幫忙作證離婚的翁姓與楊姓證人到庭，兩人坦言根本沒見過陳妻，也沒向對方確認過是否有意願離婚，僅僅只是因為陳男要求，所以才

在離婚協議書上簽字見證。

法官指出，雖然兩位證人都在協議書上簽名蓋章，但沒有親見或親聞陳妻想要離婚，僅聽信陳男片面之詞，難以認定2人符合證人的要件因此裁定不符合民法，判決婚姻關係續存，本案仍可上訴。

(中時)