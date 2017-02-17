陸1月對外投資 1年來首次負成長
中國大陸1月對外非金融類直接投資金額約77.3億美元，年減35.7%。這是過去1年來，大陸對外投資首次負成長。值得注意的是，大陸1月投資海外房地產的金額年減逾80%。
中國大陸商務部發言人孫繼文16日在例行記者會上表示，中國大陸1月對外非金融類直接投資金額約77.3億美元，年減35.7%，月減4.6%。新華網指出，這是過去1年來，中國大陸對外投資首次負成長。
孫繼文表示，1月對外投資主要流向製造業以及資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，年增率分別為79.4%和33.1%；此外，流向房地產業及文化體育和娛樂業的部分，分別年減84.3%和93.3%。
中國大陸國家發展和改革委員會、商務部、中國人民銀行、外匯管理局2016年底曾表示，對外投資在房地產、飯店、影城、娛樂業、體育俱樂部等出現非理性投資傾向，一些企業在力所未逮、甚至無力償債時還對外大額投資。
新華網指出，中國大陸官方隨後開始著力防範對外投資風險，並加強企業對外投資的真實性審查。1060217
(中央社)
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