李在鎔被捕 二把手崔志成料將臨危受命

南韓三星集團內幕人士和前高層主管表示，即便三星許多業務都有強大的領導陣容，但三星少主李在鎔因賄賂遭起訴並被逮捕一事，可能對集團的戰略投資和收購決策造成妨礙。

路透社報導，雖然旗艦事業三星電子表現不錯，但重大的決定仍需待決，最可能來做這些決定的替代人選是三星集團排名第二、同時也是李在鎔良師益友的崔志成。

三星內幕人士指出：「崔志成經驗豐富而且做得很好。李在鎔缺席期間，崔志成是管理集團業務的最佳代理人選。」

三星電子雖仍在努力走出Note7智慧型手機電池爆炸造成的陰影，但集團的半導體業務表現亮麗，去年股價上漲約60%。

不過，這項涉及導致南韓國會彈劾總統朴槿惠的貪腐醜聞的廣泛調查，已對三星這個南韓最大的財閥造成影響。

崔志成領導的三星集團戰略辦公室另一名高層主管說：「每件事都停下來了。我們目前的注意力都放在檢察官（對李在鎔和三星）的調查。我們將啟動一項應急方案，現在所有事情都將由崔志成掌控。」

66歲的崔志成是三星戰略部門的負責人，一直以來扮演著李在鎔的良師。2014年李在鎔父親因心臟病而無法掌管公司後，崔志成一直大力督促李在鎔進行準備工作，以有能力接班。（譯者：中央社周慧盈）1060217

(中央社)