禁宰令首日 宜縣府突擊稽查
農委會公布自即日起，全國家禽禁運禁宰7天。配合這項政策，宜蘭縣政府今天前往傳統市場與主要屠宰場突擊查緝，經查都沒有重大違規事項。
由宜蘭縣農業處等相關單位組成的聯合稽查小組，今天分別前往羅東民生傳統市場與主要屠宰場加強查緝，除要求攤販業者出示肉品合格證明、宣導業者配合政策，7天內不可再向屠宰場進貨之外，也視察屠宰場消毒情況。
李姓攤商說，昨日聽到政府這項緊急禁令之後，就緊急進了比平常多5倍的貨量，今天上午經解體與清洗後，放入冷藏櫃冰存，未來7天的供貨量應該充足。
「實在太突然」，林姓攤商表示，政府拿不出補助，卻要雞農或肉攤暫時不要吃飯，真的讓他們很錯愕。因為臨時叫不到雞隻，手邊的賣完後，只能暫時歇業。
不過，還是有許有攤商體諒政府政策，希望大家共體時艱。
縣府說，縣內主要多家家禽屠宰場在今天中午前就已全數完成屠宰作業，並進行消毒，並未發現有重大違規事項。提醒販賣禽肉的攤商，不要從來路不明的貨源進貨，以免受罰。1060217
(中央社)
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