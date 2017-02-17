唯一歷任陸海空3大局長 王隆升警政署副署長
警政署今天下午發布內政部核定的75名高階警官人事案，其中升任副署長的王隆，警大39期，台大政治學碩士，是警界唯一將鐵路、航空、國道三大專業警察局長的第一人，備受矚目。
王隆歷任南港、士林、中正一分局長、新竹市警局長、警政署公關室主任、桃園縣警局長、鐵路、航空與國道警局長。
警界人士說，王隆算是警察公關領域的老前輩，又集陸海空三大專業警察局長歷任於一身，內外勤經驗豐富，可襄助警政署長陳國恩推動各項警政工作業務。
(中時)
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