中市藝文新亮點，OPEN FUN藝術駐村開鑼！

「OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動」今天熱鬧開幕，身聲劇場表演「狂打樂擊」，贏得滿堂彩。（盧金足攝）

精銳建設總經理王碧竣推動「OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動」，與藝術圈的沃沃美學合作，希望讓民眾生活更有「藝」思！（盧金足攝）

台中市西屯路、弘孝路上出現占地1300多坪的公園，完全開放的場域，就像地景藝術節一樣有趣生動。（盧金足攝）

精銳建設推動藝術家駐村，民眾可以一窺藝術家們的工作樣貌，親炙藝術品從無到有的創作過程。（盧金足攝）

台中再現超級打卡景點！繼順天建設的南屯區基地綠美化，被稱台中的嘉明湖，也有人譽為「天使的眼淚」後，精銳建設今天在西屯區推出「藝術家駐村」活動，把藝術從美術館帶到戶外，大型藝術與藍天綠地變成藝術地標。

一掃日前低溫天候，「OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動」今天（17日）在艷陽天下熱鬧開幕，現場不僅邀來多位藝術大師，還找來身聲劇場表演「狂打樂擊」，分享氣勢如虹的音樂表演。

精銳建設總經理王碧竣表示，「這是向藝術家學習的最好時間和地點！」文化不一定在藝術殿堂，文化應該也可以在居住的社區裡，身為美宅建商、生活美學推廣者，這次大膽又創新的和藝術圈新合作，將藝術從美術館帶到戶外，舉行「

OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動」，跨界合作更有意義。

熱愛藝文活動的人有福了，周末除了美術館、草悟道之外，又多了一個新去處！台中市西屯路、弘孝路上出現占地1300多坪的公園，公園中有色彩繽紛的貨櫃屋、滿地綠意的草坪

、各色應景的植栽，不僅寬闊舒適，走近一看還能發現各種充滿巧思的藝術作品，藝術家駐地創作，民眾與親炙藝術零距離。

「OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動」將以FUN工作、FUN空間、FUN分享、FUN派對四大主題為主軸，邀來擅長空間裝置的藝術家陳松志、喜歡運用隨手可得材料的許喬彥

、關心居所場景的繪畫藝術家陳傑強，以及熱愛觀察動物的金屬雕塑藝術家趙沛沛當場創作。

「完全開放的場域，就像地景藝術節一樣有趣生動！」王碧竣廣邀民眾來這座台中新地標的藝術村，不僅可以一窺藝術家們的工作樣貌，還有機會與藝術家們交流、分享，了解藝術品從無到有的創作過程。

此外，還能觀賞游文富、彼得‧沃德克(Peter Woytuk)、蔡宜婷的大型立體作品，感受藝術品結合四季氛圍的變化。

為讓更多人瞭解、接觸藝術，並提供親子假日休閒、涵養身心氣質的好去處，從18日起，每個周末假日「OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動」也將舉辦一系列生活美學饗宴活動，包括有非洲鼓舞樂團、大甲愛樂弦樂五重奏、彩繪石頭

、Q版漫畫人像等各式音樂、繪畫活動，讓民眾可以體驗、遊憩、分享藝術之美。

這場無邊界的藝術活動，也無「網」弗屆，民眾可以從臉書輸入「OPEN FUN」，找到「OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動」的臉書粉絲專頁，獲得第一手最新鮮的資訊。

王碧竣成功推動「OPEN FUN大放藝彩‧藝術家駐村活動

」，再度和藝術圈的沃沃美學合作，她希望再進一步拉近民眾和藝術的距離，讓藝術走出戶外，「讓民眾覺得原來藝術可以這麼親切、這麼多元、這麼有趣。」

「精銳就是扮演藝術家和大眾的橋梁，只要大家的生活變美麗，社會也會變美麗！」王碧竣強調，以往民眾總是認為藝術遙不可及，實際上藝術就是生活的一部分，土地和建物形成的空間更是文化生活與社會價值的體現，也是公共財的一種，應加以活化利用，讓空間和社會有共鳴，讓民眾都能在其中享受。

從台中7期起家的精銳建設推動藝術，落實生活美學不遺餘力，不僅接連舉辦3屆精銳AAM藝術節，還在7期重畫區內設立AAM精銳藝術館，就是希望讓美學深植於民眾生活中，今年更把藝術從室內帶出，為台中建築業增加更多文化底蘊。

(中時)