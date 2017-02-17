與未成年女網友性行為 判緩刑3年

我要評比

黃姓廚師去年剛滿18歲，與網路認識年僅15歲國中少女兩度發生性行為，兩人上床雖你情我願，但黃男卻違反少女意願從「後面」來，直到對方喊痛才停，女方父親提告後，黃男答應賠償20萬元，高雄地院依妨害性自主，判黃男徒刑2年、緩刑3年。

(中時)