勞動部將開專家會議 調查派遣工生態

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派遣勞工保護法目前仍未立法，勞動部今天表示，今年將會召開專家會議，調查派遣現象，以利未來修法。

外界一直希望勞動部可以儘快通過派遣勞工保護法，讓派遣勞工可以得到應有保障，不過截至目前為止，仍未立法。

對此，勞動部勞動關係司長王厚偉指出，今年將會召開專家會議，調查派遣現象，以利未來修法。

王厚偉說，由於涉及到現實，再重啟立法的過程，要避免各說各話，因此才要先召開專家會議，來調查現實的派遣現象。

至於目前中央部會的派遣員工情況，勞動部表示，目前已經下降至約8000名的派遣勞工。1060217

(中央社)