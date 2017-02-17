台警日語有練過 櫻花妹找回手機樂開懷

來台旅遊的日本女子將手機遺失在計程車上，除熱心「運匠」將手機送到派出所外，適逢懂日語的員警利用日文與失主的朋友緊急聯繫。當櫻花妹拿回手機時樂開懷。

一名徐姓計程車駕駛徐昨天晚間拿著乘客所遺留的iPhone手機，到桃園警察分局中路派出所報案，表示有兩位日籍乘客下車時把手機掉車上，不知道怎麼辦，司機「運匠」剛好路過派出所，就進來求助。

司機表示，當時兩名小姐全程用日語交談，完全不會說中文，載她們到台北後回程時，才發現其中一位的手機掉在車上，不知如何將手機還給她們。

員警陳柏維於是利用手機Line功能與手機失主的朋友取得聯繫，透過溝通聯絡到日籍失主詩織，員警並全程以日語跟對方交談，連駕駛都好奇。

派出所表示，陳柏維基於興趣進修日文，已通過日文檢定N1級，聽說讀寫都沒問題，多次在執行大型活動維安工作時，都負責為日籍旅客解決疑難雜症，深受肯定。

日籍女子詩織聽到朋友告知後趕到派出所內認領手機，與陳柏維交談甚歡，還說當時發現手機掉在車上時，急得像熱鍋裡的螞蟻，沒想到聽到朋友說，有個會日語的台灣警察打來，讓她覺得不可思議。她感謝陳柏維的幫忙並合照，留下難忘的台灣回憶。1060217

(中央社)