台警日語有練過 櫻花妹找回手機樂開懷
來台旅遊的日本女子將手機遺失在計程車上，除熱心「運匠」將手機送到派出所外，適逢懂日語的員警利用日文與失主的朋友緊急聯繫。當櫻花妹拿回手機時樂開懷。
一名徐姓計程車駕駛徐昨天晚間拿著乘客所遺留的iPhone手機，到桃園警察分局中路派出所報案，表示有兩位日籍乘客下車時把手機掉車上，不知道怎麼辦，司機「運匠」剛好路過派出所，就進來求助。
司機表示，當時兩名小姐全程用日語交談，完全不會說中文，載她們到台北後回程時，才發現其中一位的手機掉在車上，不知如何將手機還給她們。
員警陳柏維於是利用手機Line功能與手機失主的朋友取得聯繫，透過溝通聯絡到日籍失主詩織，員警並全程以日語跟對方交談，連駕駛都好奇。
派出所表示，陳柏維基於興趣進修日文，已通過日文檢定N1級，聽說讀寫都沒問題，多次在執行大型活動維安工作時，都負責為日籍旅客解決疑難雜症，深受肯定。
日籍女子詩織聽到朋友告知後趕到派出所內認領手機，與陳柏維交談甚歡，還說當時發現手機掉在車上時，急得像熱鍋裡的螞蟻，沒想到聽到朋友說，有個會日語的台灣警察打來，讓她覺得不可思議。她感謝陳柏維的幫忙並合照，留下難忘的台灣回憶。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。