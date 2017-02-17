三星少主李在鎔 被關在1.9坪單獨牢房

南韓三星集團第三代少主李在鎔，被關在6.56平方公尺大（約1.9坪）的單人牢房，內有廁所和洗手台，但沒有淋浴設備，床墊直接放於地上。

路透社報導，48歲的李在鎔17日凌晨遭逮捕，他涉嫌介入總統朴槿惠的貪汙醜聞案，目前憲法法院正在審理朴槿惠彈劾案。李在鎔否認有不法行為。

首爾拘留中心官員表示，李在鎔被關在單獨牢房中，不準與其他犯人有接觸。首爾拘留中心位在首爾郊區，政治人物和企業高層通常會和其他犯人一起關在這裡。

這名官員告訴路透社：「這是大眾高度關注的案子，許多你們知道與此案有關的人都已經關在這裡了。」

官員解釋李在鎔被關在單獨牢房的原因時表示，獄方不希望李在鎔與其他涉案人士討論這起案子，另外還有安全方面的問題。

官員表示：「會有湮滅證據的擔憂。」他也說，沒有給予李在鎔特殊待遇。李在鎔的律師不願置評。（譯者：中央社陳昱婷）1060217

(中央社)