規範退將赴陸 林全：要具體不能太籠統
行政院長林全今天說，有特殊身分的100、200位高階將領言行足以影響國軍領導，到國外言行需要終身申報，規範要更具體、不能太籠統，否則「會被批評是另一種白色恐怖」。
民主進步黨籍立法委員劉世芳下午在立法院施政總質詢時指出，多名退役將領到中國發表不當言論，她提案修法規定退休少將以上，前往中國管制改為終身，未依規定申請大幅提高到可處新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰，取消違背國家忠誠義務者退休俸及相關給與。
林全答詢時表示，對於身分特別的100、200位將領，確實是要終身申報，言行足以影響國軍領導的話，到國外所有言行都要申報，但什麼場合能參加、不參加？能做什麼事、不該做什麼事？規範不能太籠統，「太籠統也會被批評是另一種白色恐怖」。
林全說，本來這是勞動部長林美珠在政務委員任內處理，案子已大致完成，還有些細節他要求更具體，所以停在這邊一直沒有動，畢竟是全新的做法，涉及部分希望仔細一點，「不代表這事情不會做」，將來還是會有罰俸，特別嚴重情況下也確實可能追回勳章。
林全表示，處分部分有很多種，但規劃以罰鍰處理的主因是公務人員俸給法有罰的上限，法律有輕重比較，這部分還在爭議中，也沒有定案；規範要有一定合理性、具體說法，不要讓人覺得是用籠統的講法，任意去認定這個人有問題。
他說，不只是退將，對台灣有影響的高階人士，包括當過行政院長的也應終身受約束。但他舉例，如果到對岸有個會議場合兩邊都可以唱國歌時，「你說不參加，這不合理啊」，因此立法會盡量嚴謹、讓大家沒話講。1060217
(中央社)
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