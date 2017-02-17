林全：一定認真處理農漁會賄選暴力問題

我要評比

民進黨立委李俊俋今天表示，農漁會選舉傳出黑道坐鎮農漁會，看誰敢登記參選，行政院長林全重申，一定認真處理，農漁會賄選與暴力問題。

李俊俋下午在立法院施政總質詢表示，內閣問題包括政策論述不清楚、改革進度太慢、態度與動作不夠明確，以年金改革為例表示，改革應堅持時間不該拖太久。

林全答復表示，完全同意，第一會堅持下去，第二時間希望能夠快，但事情有一定程序，希望程序周延，讓後來的人覺得是一個仔細考量的政府。

李俊俋以蝶戀花旅行社遊覽車翻車意外為例表示，交通部長賀陳旦只在專業上講話、公路總局局長陳彥伯解釋開車是否超時問題，解釋成手握方向盤時間不得超過10小時，民眾的感受是事情發生後，政府不趕快解決，反而說手要握方向盤，民眾感受不到要解決問題的決心，這是態度問題。

林全說，遊覽車的問題是長期結構性問題，解決不只立場堅定，還要能夠執行，還有很多挑戰，但政府有決心。

李俊俋表示，最近農漁會選舉，傳出黑道至農漁會坐鎮，看誰敢登記。林全表示，昨天行政院會再次要求法務部、內政部、警政署等單位加強查察農漁會賄選與暴力問題，一定會認真處理。

李俊俋提3建議，政策論述要讓民眾聽得懂、不要因不同聲音放慢改革速度、政府要快速表達態度讓民眾了解現在的政府與過去不同。

林全表示，明天在行政院內部有一個共識營邀請所有政務官包括部次長，就相關施政問題，深入探討。1060217

(中央社)