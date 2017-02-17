我要評比

路透社報導，香港股市昨天收在18個月高點後，今天收黑，中國大陸資本外流情況緩和，投資人獲利了結。

香港恆生指數收盤下跌0.3%，收24033.74點。恆生國企指數下挫0.9%，收10360.13點。

恆生指數本週累漲1.9%，成交量上揚到2015年8月28日止當週以來的最高水準。

滬港通南向額度今天銳減至每日額度的2.2%，相較之下，過去5個交易日平均為24%。

分析師表示，中國投資人對港股的興趣提高，原因是港股估值低於陸股，以及北京當局掃蕩投機交易以控制大陸資產價格的泡沫化。1060217

(中央社)