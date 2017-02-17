賞櫻團翻車案 士檢還原肇事前行車路線

我要評比

士林地檢署偵辦賞櫻團翻車33死車禍案，今天依據被害人通聯紀錄比對遊覽車案發當天行車路線，另追查蝶戀花旅行社近期司機出車班表並勘驗司機康育薰住處附近監視器畫面。

國道5號13日晚上9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成33死的大型傷亡事件。

檢方今天繼續清查關係人的財產所得，並發函相關機關於遇關係人就其財產做移轉、設定負擔等行為時，即時通知士檢，才可即時因應處置。1060217

(中央社)