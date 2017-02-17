台灣高鐵經驗海外輸出 首次競標失利

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台灣高鐵公司與台灣世曦工程顧問公司籌組聯合備標團隊，參與馬新高鐵國際顧問標案。台灣高鐵說，昨天公布結果，未能得標，但未來仍會持推動技術經驗海外輸出。

台灣高鐵說，對這次未能得標並不氣餒，藉經驗累積，未來仍將結合國內產業資源、配合政府政策，持續推動技術經驗海外輸出，帶領台灣軌道產業邁向國際。

台灣高鐵與世曦工程顧問合組的團隊，進入馬新高鐵國際顧問標案候選名單中，並獲邀赴吉隆坡簡報，分享台灣高鐵專案成功的興建與營運經驗。1060217

(中央社)