誠品暢銷書榜 吹起「燒腦懸疑」風
書市吹起一陣「燒腦懸疑」風！在誠品書店最新的暢銷榜單翻譯文學TOP10中，懸疑推理類小說佔了一半，包含東野圭吾的《人魚沉睡的家》、《平行世界的愛情故事》、《解憂雜貨店》、《拉普拉斯的魔女》及湊佳苗的《反轉》；華文創作的暢銷冠軍，同樣由九把刀懸疑新作《殺手，勢如破竹的勇氣》拿下。
這股「燒腦懸疑」風也在電視劇圈狂吹，彼此拉抬人氣買氣。從韓劇《Signal信號》、《Voice聲命線》，網友熱議嫌疑犯的本土劇《天黑請閉眼》，到柯南道爾偵探小說改編的歐美影集《新世紀福爾摩斯》，都掀起話題。
其中，曾入圍愛倫·坡獎（Edgar Awards）最佳小說獎的日本小說家東野圭吾，去年推出懸疑推理小說《拉普拉斯的魔女》，融合科幻元素，描述一名掌握力學規律、進而預測未來的少女，不斷在死亡事件中牽扯出謎團。這種結合推理與科幻元素的故事，也出現在韓劇《Signal信號》。
九把刀新作《殺手，勢如破竹的勇氣》出版後，也很快拿下華文創作榜寶座。殺手是九把刀的系列小說，系列作之一《殺手，風華絕代的正義》中的角色歐陽盆栽，曾改編成電影《殺手歐陽盆栽》，創下千萬票房。
誠品書店最新暢銷榜單，還有新海誠在去年爆紅的動畫電影《你的名字》書籍，以及《小說 言葉之庭》。另外，村上春樹旅行散文《你說，寮國到底有什麼？》，收錄他走訪7國11地的紀行隨筆。
(工商)
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