東泰高中電競專班招生不滿1年 育2職業選手

東泰高中電競專班5名學生參加「英雄聯盟北區高中職電競大賽」，從128支隊伍中脫穎而出，一舉奪冠。（莊旻靜攝）

東泰高中去年成立電競專班，同步打造當時六都外唯一的電競專業賽場，在校內也讓學生充分練習。（莊旻靜攝）

東泰高中去年成立電競專班，同步打造當時六都外唯一的電競專業賽場，在校內也讓學生充分練習。（莊旻靜攝）

新竹縣私立東泰高中去年成立電競專班，參加「英雄聯盟北區高中職電競大賽」，經過激烈競賽，今年1月底從128支隊伍中脫穎而出，一舉拿下冠軍，其中更有2名選手脫穎而出，與職業隊伍簽約，提早進入職業境界。

由莊景豪、黃聖凱、吳浩瑋、陳敬言、鍾昱賢組成的隊伍，參加去年底至今年的「英雄聯盟北區高中職電競大賽」，一路過關斬將，闖入決賽，與大安高工、沙鹿高工、君毅中學爭取前四名排序，最後由東泰高中獲勝，黃聖凱、吳浩瑋也一躍成為職業選手。

其中黃聖凱、吳浩瑋及鍾昱賢是國小到高中都是同學，從小就喜愛玩線上遊戲，也一同報名電競專班。5人接觸英雄聯盟的時間平均疫有3年以上，平常練默契，休假在家練等時間超過10小時，更會換伺服器與韓國高手一較高下。

東泰高中主任黃士祐表示，電競職業選手的黃金歲月約在16歲到22歲間，台灣選手的想法靈活又有創意，可與他國較勁。莊景豪也說，職業選手會因年紀影響反應速度而有落差，高明的選手可靠經驗作為補強。黃士祐坦言，能進入職業的電競選手人數不多，他也希望進入電競專班的學生，能在電競之外，培養一技之長。

黃士祐指出，電競衍伸的產業多元，例如實境主播、遊戲設計或轉任教練等，東泰高中電競專班也與台北城市科技大學合作，台北城市科技大學提供師資，1周2次赴東泰任教，未來學生也可就讀大學內的電腦與通訊工程系，讓抱持「電競就是玩電腦」刻板印象的家長，也願意支持孩子的興趣。

黃士祐說，去年設班招生時，以為在相對保守的客家區域，招生不易，未料竟然超乎預期的多，近日更有學生詢問可否轉校，顯見電競產業蓬勃發展。

(中時)