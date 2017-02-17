嫁吳彥祖表哥前夕 豔星發毒誓：我有做死全家

陳雅倫今日突然PO出透視性感照，發毒誓：「若我做過，全家死！」（取自陳雅倫臉書）

陳雅倫將在今年與男友Martin完成終身大事。（取自陳雅倫臉書）

50歲香港豔星陳雅倫早前宣布死會，將在今年嫁給吳彥祖表哥Martin，昨日16號是她51歲生日，她還在微博開心接受粉絲祝福，今(17日)就突然在臉書憤怒PO文，並發毒誓「若我做過，全家死！」掀起關注。

原來陳雅倫日前被港媒拍到與男友當街熱吻，遭人懷疑是她自己放消息給媒體，讓陳雅倫不甘被汙衊，在臉書撂話：「若我做過，全家死！我可以説出最惡毒的誓言，就知道我是何等憤怒和失望！你竟完全不分是非黑白，就把所有責任怪到我身上？我超失望你處事的方式和態度，極生氣你對我的不信任！」

自稱烈女的陳雅倫，更隔空警告那些造謠生事的小人全部滾蛋，「你給我捉到，定必碎屍萬斷！」

(中時電子報)