陸漁船撞韓海警船 韓射900發子彈
韓海警今年首次向大陸漁船開火，16日共發射900發子彈。韓國海警宣稱開火是為了驅離暴力抗法的中國漁船。
韓聯社報導，韓國國民安全處木浦海洋警備安全署17日表示，16日在全羅南道海域，海警對非法捕撈的中國漁船展開執法行動，並使用火力武器驅離70多艘漁船。這是韓國海警今年首次使用武器驅離暴力抗法的中國漁船。
報導說，16日晚9時5分許，在全羅南道木浦市可居島西南方向74公里處，韓國海警對30多艘非法捕撈的中國漁船進行盤問搜查。此時，多艘漁船安裝鐵窗和鐵絲網妨礙韓海警執法。海警漁政船扣留1艘中國漁船後，附近的40多艘中國漁船聚集在一起並衝向海警巡邏艦，反抗激烈。
海警巡邏艦用廣播向中國漁船發出多次警告，晚上11時15分許在可居島西南方向56公里處開槍示警，共發射900枚子彈。海警使用武器後，中國漁船立刻離開現場。韓方向中國海警通知中國漁船暴力抗法並要求採取相應措施。
韓國海警方面表示，今後將繼續對非法捕撈並暴力抗法的中國漁船使用武器進行打擊。
韓國韓警從去年起對中國漁船採取強硬態度，去年11月，韓國海警在仁川市甕津郡西南方向51英里海域截獲兩艘中國漁船時，在周邊30多艘中國漁船向海警船靠攏實施威脅的情況下，使用M60機關槍向空中開槍600多發。
去年10月7日，一艘4.5噸的韓國海警快艇在黃海執行驅趕中國漁船任務時被追撞後沉沒。
此前的9月29日，一艘在韓國專屬經濟區內非法捕撈的中國漁船發生火災，3名中國船員身亡。原因是韓國海警登上試圖逃避檢查的漁船後投擲了3枚爆音彈，隨後漁船起火。
(中時電子報)
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