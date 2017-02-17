心繫金門新住民 移民署跨海關懷

大陸配偶戴紅在金門經營的「重慶江湖菜」重新裝修開業，內政部移民署署長何榮村與陸委會、法基會官員今天共同揭牌；何榮村等人並親自下廚還上菜，與外配共享溫馨午餐。

何榮村今天與陸委會法政處長蔡志儒及海基會處長黃國瑞等人跨海到金門，關懷離島新住民，視察移民署南區事務大隊金門縣服務站與金城鎮公所共同推動的行動服務。

來自重慶的戴紅嫁到金門已12年，因夫婿退休、女兒出國讀書，去年初她改造金寧鄉一處廢棄軍營，經營重慶菜館。由於口味道地，近悅遠來，頗獲好評。去年下半年因裝修店面，暫停營業。

配合移民署關懷新住民行動，戴紅選日不如撞日，選擇在今天重新開張，何榮村、蔡志儒和黃國瑞及立委楊鎮浯等人共同揭牌，他們還穿上圍裙，在戴紅指導下，學蒸鍋貼，並演出上菜秀，和戴紅的陸配姐妹多人一起共享溫馨午餐。

除了品嚐重慶菜，何榮村等人今天還與新住民座談，並探視陸配林萍及黃敏玲。其中，黃敏玲的夫婿去年12月外出時，不幸發生車禍過世；黃敏玲舉目無親，只剩與11歲的女兒相依為命，所幸楊鎮浯服務處和相關單位的協助，讓她漸漸走出喪夫陰霾。

新住民林萍在民國92年嫁到金門，原想有個美好歸宿，但先生不幸在96年病逝，她兼任多份工作獨立撫養年僅3歲兒子；白天從事環境清潔維護工作，晚上及假日到餐廳或工地兼差。令人安慰的是，林萍的兒子董明晉沒有枉費她的苦心栽培，在校品學兼優，榮獲105年總統教育獎。

何榮村表示，很高興看到新住民朋友在金門自立，實現自我價值，努力打拼的精神令人佩服。他期許以公私協力模式，推動新住民相關事務，讓新住民在台有感，並營造台灣成為友善多元社會，讓新住民成為台灣珍貴的資產。1060217

(中央社)