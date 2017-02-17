醫院院長涉僱密醫 檢調釐清

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桃園市中壢區一家醫院的院長，涉嫌以每個月6萬元薪資，僱用2名未取得醫師執照人員，幫病患打針、開立處方箋，今天遭桃園地檢署指揮市刑大與衛生局調查，檢警並傳喚多人說明。

檢警日前接獲檢舉指出，這家醫院院長在自家所經營的醫院中，疑似僱用沒有醫師執照的58歲、47歲人員，從事注射、開立處方箋等醫療行為，病患質疑醫療品質受到影響。

檢方今天指揮桃園市政府警察局刑警大隊、桃園市衛生局等單位，兵分多路前往3人的住處辦公室與醫院搜索，並傳訊相關人員到案說明。

檢警指出，受僱的其中一人為菲律賓醫學院畢業，但未具有醫師資格，至於是否涉及其他不法，仍待進一步釐清。1060217

(中央社)