台中春季旅展開幕 林佳龍宣傳花博
2017台中春季國際旅遊大展今天開幕，台中市長林佳龍應邀致詞時指出，透過旅展大力招商，將帶動國際觀光效益，歡迎大家來台中旅遊，將美好事物分享世界。
此次展覽有220家廠商、近700個攤位參展，今天在中時國際會展中心舉行開幕典禮，林佳龍、旺旺中時媒體集團資深副總裁吳根成、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長邱鏡淳、彰化縣長魏明谷、桃園市副市長王明德、新竹市副市長沈慧虹、南投縣副縣長陳正昇等人到場祝賀。
林佳龍表示，台中首度獲選「全球百大旅遊目的地城市」，旅館住宿率6都唯一提升，透過旅展大力招商，將帶動國際觀光效益，歡迎大家來台中旅遊，將美好事物分享全世界。台中將舉辦2018世界花博，也將與這次旅展結合行銷，增加國際能見度。
地主台中市到場設置「台中市旅遊產業區」，台中著名的五星級飯店、餐飲品牌都匯聚在此，如林酒店、金典、福華、永豐棧、亞緻等；另外，台中也邀請多家知名糕餅業者參展，來旅展即可購買到名店人氣產品。
五星級飯店餐券向來在旅展中受到消費者歡迎，全國飯店推出超值餐券6.3折起；台中金典酒店各餐廳推出下殺5.8折起的聯合超值餐券，還有「買5送2」的特惠活動，住宿券則下殺3.4折起。台中福華飯店餐券下殺6.9折起，住宿券下殺3.9折起。
2017台中春季國際旅遊大展分成7大區域，分別為國際旅遊區、寶島休閒旅遊區、台中市旅遊產業區、伴手禮特區、飯店渡假村區、戶外用品區、觀光推廣區等；邀請20家國際旅行社、華航及長榮兩大航空公司推出超高CP值行程組合與機票優惠方案。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。