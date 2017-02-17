台中春季旅展開幕 林佳龍宣傳花博

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2017台中春季國際旅遊大展今天開幕，台中市長林佳龍應邀致詞時指出，透過旅展大力招商，將帶動國際觀光效益，歡迎大家來台中旅遊，將美好事物分享世界。

此次展覽有220家廠商、近700個攤位參展，今天在中時國際會展中心舉行開幕典禮，林佳龍、旺旺中時媒體集團資深副總裁吳根成、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長邱鏡淳、彰化縣長魏明谷、桃園市副市長王明德、新竹市副市長沈慧虹、南投縣副縣長陳正昇等人到場祝賀。

林佳龍表示，台中首度獲選「全球百大旅遊目的地城市」，旅館住宿率6都唯一提升，透過旅展大力招商，將帶動國際觀光效益，歡迎大家來台中旅遊，將美好事物分享全世界。台中將舉辦2018世界花博，也將與這次旅展結合行銷，增加國際能見度。

地主台中市到場設置「台中市旅遊產業區」，台中著名的五星級飯店、餐飲品牌都匯聚在此，如林酒店、金典、福華、永豐棧、亞緻等；另外，台中也邀請多家知名糕餅業者參展，來旅展即可購買到名店人氣產品。

五星級飯店餐券向來在旅展中受到消費者歡迎，全國飯店推出超值餐券6.3折起；台中金典酒店各餐廳推出下殺5.8折起的聯合超值餐券，還有「買5送2」的特惠活動，住宿券則下殺3.4折起。台中福華飯店餐券下殺6.9折起，住宿券下殺3.9折起。

2017台中春季國際旅遊大展分成7大區域，分別為國際旅遊區、寶島休閒旅遊區、台中市旅遊產業區、伴手禮特區、飯店渡假村區、戶外用品區、觀光推廣區等；邀請20家國際旅行社、華航及長榮兩大航空公司推出超高CP值行程組合與機票優惠方案。1060217

(中央社)