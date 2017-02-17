防禽流感 公園餵養野鴿中市明起開罰
預防禽流感疫情，擔心公園野鴿也有感染之虞，台中市建設局今天說，今起先到7座有野鴿出沒的公園稽查，勸導民眾不要餵食野鴿，明天起不聽勸導者將予以開罰。
市府指出，依據「行政院農業委員會動植物防疫檢疫局」最新資料顯示，目前禽流感確診縣市為東部宜蘭縣、花蓮縣，以及西部雲林縣、嘉義縣、台南市等5縣市，確診感染病例為陸禽及鴨類，尚未有鴿子感染禽流感，這次疫情也沒有民眾因接觸鴿子感染禽流感病例。
市府表示，由於台北市文山區1月間曾發生1隻野鴿驗出新型H5N6高病原禽流感案例。台中市衛生局及動保處也認為，H5N6高病原禽流感由候鳥帶入境內時，野鴿與其接觸確實有可能感染，呼籲這段期間不要觸碰野生鳥類，避免禽流感風險。
為減少環境感染源，建設局針對台中公園、長青公園、東興公園、東英公園、樂成公園、新都生態公園、北屯兒童公園等7座野鴿聚集公園，加強鴿糞、羽毛等環境清潔頻率，並對餵食野鴿民眾進行勸導。
建設局提醒民眾，請不要任意靠近、接觸及餵食野鴿（或其他禽鳥），若有接觸鳥類排泄物或羽毛，應以肥皂清潔雙手；倘有發現死亡禽類，請勿直接接觸屍體，立即通報1999轉知台中市動物保護防疫處前往處理。
建設局表示，今天是中央宣布全國禁止家禽運宰7天的首日，聯合稽查不要餵食野鴿先以柔性勸導為主，18日起若有不聽勸導或拒不配合者，將依「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，處2000元以上1萬元以下罰鍰。1060217
(中央社)
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