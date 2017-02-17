反廢棄物掩埋場進駐龍崎 里長：根本不適合

陳永和出示歐欣聲稱完成的水土保持工程，完工不到半年都已坍塌。（曹婷婷攝）

反對龍崎遭廢棄物掩埋場進駐長達10年，5月12日是歐欣在龍崎申設事業廢棄物掩埋場第3次展延截止日，為說服反對事業廢棄物掩埋場的居民，眼見歐欣環保公司對外聲稱，已投入近4000萬元進行水土保持工程，牛埔里長陳永和今天出具多張冒水保工程現狀照片，痛批不僅不見成果，地貌甚至因擠壓而斷裂、變形，「這證明龍崎絕不適合做事業廢棄物掩埋場！」

陳永和今天在活動中心召開記者會表示，由於市府強調只要當地居民反對就不支持興建事業廢棄物掩埋場，歐欣環保公司為欺瞞政府機關、博取鄉親好感，對外自誇水土保持工作絕對做到完善，但土地不會說謊，從現場情況可看出歐欣兌現承諾的能力，也證明龍崎絕不適合做事業廢棄物掩埋場。

龍崎恐淪為廢棄物掩埋場進駐，全案在環保團體、里長陳永和等人發聲下，日漸引起外界關注，日前更有大學生PO文、拍影片，希望喚起更多人為土地發聲，龍船里民也將於3月5日成立反廢棄物固化掩埋場自救會。

不過，儘管反對動作頻頻，但廢棄物掩埋場成立與否，至今仍無定論。陳永和強調，他已盡力蒐集證據並完整呈現，如果這樣還無法說服政府決策者，他也無力挽回，從今爾後不再提歐欣事業廢棄物掩埋場，但也希望政府不要淪為歐欣的共犯。

面對陳永和的指控，歐欣公司許姓協理起初表示，水土保持崩壞照片是高雄某寺廟施做，不是歐欣公司，但陳永和進一步拿出照片比對，歐欣才又改口是去年2場颱風造成。

陳永和強調，隨著歐欣公司設置事業廢棄物掩埋場展延大限到來，最關鍵的這3個月，他有自信是龍崎反事業廢棄物掩埋場運動成功的最後一哩路，但也語重心長呼籲，「賴市長及政府相關決策者一定要挺住壓力，青山綠水家園能否存續，就在一念之間。」

(中時)