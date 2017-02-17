離婚10年有新歡守護？方文琳這樣回答
方文琳與于冠華離婚後單身10年多，今(16日)她忽然曬出鮮花與項鍊，並感動表示「感謝你的守護」，引來網友興奮直問是否出現新的護花使者，稍早方文琳回應媒體，輕描淡寫否認此事，解釋只是對愛情的期許，還笑說已經長智慧了，不可能太快定下來。
方文琳凌晨留言：「我要的是一份像家人般一輩子永不變的感情，而不是膚淺的你愛我、我愛你。長時間走一段穩定感情不易，既然穩定了也就堅若磐石的定在彼此心裡位置！伴侶之間在心靈上一輩子的陪伴⋯超出家人以及更甚家人般的⋯⋯心境安然....能達到此境界真的不易！我，真的是如此」最後更說：「也感謝你的守護」。
引發新戀情熱議後，方文琳低調修改文章，刪除了「也感謝你的守護」這句，據《蘋果日報》報導，她表示文中內容只是「希望」，稱若身邊有人「不可能馬上定生死」，項鍊只是犒賞自己的禮物，象徵時間與她嚮往的永恆愛情。
(中時電子報)
關鍵字：方文琳
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