旅遊展圖文：泰安溫泉業者 打出燈籠步道及美女牌

苗栗縣的泰安溫泉獲得全台溫泉票選中獲得遊客心中首選，泰安溫泉水質為鹼性碳酸泉，有美人湯之稱。溫泉業者在台中春季國際旅遊大展將燈籠步道景點搬到展場，並打出穿著住宿體驗和服的美女促銷，成為展場亮點。（圖文：陳淑芬）

苗栗縣的泰安溫泉獲得全台溫泉票選中獲得遊客心中首選，泰安溫泉水質為鹼性碳酸泉，有美人湯之稱。溫泉業者在台中春季國際旅遊大展將燈籠步道景點搬到展場，並打出穿著住宿體驗和服的美女促銷，成為展場亮點。（圖文：陳淑芬）

(中時)