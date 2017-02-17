郝龍斌拚國民黨2018贏回選戰
國民黨主席競爭激烈，前副總統吳敦義11日才剛南下拜票，國民黨副主席郝龍斌17日連續拜訪台南6個深藍鐵票部隊，痛批民進黨政府的年金改革對軍公教不公平，強調自己參選是為了國民黨在2018贏回選戰。
郝龍斌17日造訪退休空軍人員、4處眷村，並與海軍陸戰隊退伍軍人協會共進晚餐，拜訪對象不是老兵、就是老黨員，他對長輩們長期對國民黨的忠貞不二表達欽佩。痛批民進黨政府推動的一例一休搞得民不聊生，年金改革對軍公教不公不義更違憲，整體來說，是犧牲了這一代，更欺騙了下一代。
他強調，國民黨在年金改革議題上，會找專家與軍公教警團體再研商，提出具體可行的年金改革方法，一定會更努力維護軍公教警的權益。
最近一份民調顯示前總統馬英九的聲望，竟高於現任總統蔡英文。郝龍斌直言「蔡英文政府失去人心」這份民調證明是「還給馬英九清白」。
國民黨主席共有5人參選，郝龍斌強調全黨團結，「沒有分裂的本錢」他要帶領國民黨改革，重新獲得民心，在2018的選戰中獲得勝利。
(中時)
關鍵字：國民黨
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