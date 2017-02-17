順丁烯二酸惹禍 徐世勳推官方認證助業者外銷
台灣特色產品手搖杯珍珠奶茶曾經是熱門飲品，但2011年爆發「塑化劑事件」有不良業者將非食用的順丁烯二酸加入粉圓增加口感Q度，導致此後台灣廠商出口手搖杯配料粉圓、QQ圓之類產品，往往在外國海關長期查驗，業者叫苦不迭，成本損失慘重，市議員徐世勳近日在北市衛生局食藥處協助下，獲中央衛福部允諾開立「自由銷售」證明，可望為合法廠商節省每年數千萬元的成本。
珍珠奶茶是台灣特色產品，毒澱粉事件過後，台灣的「珍珠」外銷遇到非常大的阻力，在他國海關需要被分批檢驗是否含有順丁烯二酸，但檢驗過程曠日廢時，在海關因等候檢驗而超出保存期限被倒掉的「珍珠」不計其數，估計每年金額高達數千萬元。
徐世勳接到多家業者的陳情，日前會同北市衛生局邀集國內14家有能力出口手搖杯配料的相關業者，如黑丸嫩仙草、日出茶太、清心福全等，召開「北市飲冰品業者內銷及外銷產業輔導說明會」，日前北市正式行文中央衛生福利部，爭取由該部開立證明，並向包括星、馬、印尼、越、港澳等地，補正此前發出的食安通報，未來可望為國內合法業者的出口產品爭取合理的通關時效。
北市衛生局食藥處長王明理指出，「毒澱粉事件」後，歷經長達5年的國內持續檢驗，目前可確定非食品鍊的成份順丁烯二酸（塑化劑）被加入粉圓等配料中，只是極少數不良業者的作為，此後未再發生，但出口此類產品的業者因該案在國外海關通關時，遭到商品扣關查驗，花費的時間成本難以估計，衛福部可望對北市業者的陳情給予善意回應，估計此舉可望為飲冰品產業帶來更寬闊的出口空間。
(中時)
關鍵字：順丁烯二酸
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