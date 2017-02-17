太魯閣的秘密基地 繪本認識生態環境

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太魯閣峽谷高山溪谷，從2億多年前的古生代海底，經造山運動，石灰岩質變成大理岩，成為現今舉世聞名的景點。太管處出版繪本，以淺顯圖文讓學童了解生態、環境。

太魯閣國家公園管理處今天舉辦「太魯閣的秘密基地」新書發表會，文字作者邱凡芸在會中分享創作歷程，解說員也利用互動光碟和現場小朋友玩遊戲。

太管處長楊模麟表示，每年出版一本繪本，介紹太魯閣生態、地質、景觀，讓環境教育從小扎根，也讓大家多親近太魯閣；這本繪本的出版，也可作為學童環境教育課程的教材。

為了讓更多民眾方便閱讀，太管處已將「太魯閣的秘密基地」全文電子書上傳到官網，免費提供民眾線上閱覽。如果想要收藏實體書，也可以透過國家書店或五南文化廣場購買。

故事內容介紹太魯閣最高的南湖大山，往山下走到溪谷，一路上看見南湖杜鵑、玉山圓柏、玉山箭竹、台灣冷杉、台灣鐵杉、巒大杉神木、太魯閣櫟等，動物有黃鼠狼、台灣黑熊、台灣獼猴、台灣絨螯蟹等。1060217

(中央社)