人民幣中間價升破6.85 創今年次高
人民幣兌美元匯率中間價連4天升值後，今天升破6.85元關卡，創今年次高，連4升也是逾半年來首見。
中新社報導，中國大陸官方17日公布，人民幣兌美元匯率中間價較16日升值1.73分，報人民幣6.8456元兌1美元。這波連4升，是人民幣中間價2016年8月1日以來兌美元最長連續升值期。
中國大陸中信證券研究部固定收益首席研究員明明指出，美元指數雖持續走強，但人民幣匯率依然呈穩定態勢，主因在於中國大陸經濟回暖和穩健中性的貨幣政策。
最新數據顯示，中國大陸1月官方製造業採購經理人指數（PMI）為51.3%；進出口貿易差額513.47億美元，和去年同期相比降幅縮小，熱錢流出壓力減緩，人民幣貶值壓力動能減弱。
貨幣政策方面，中國人民銀行（大陸央行）副行長易綱日前說，人行會保持貨幣政策總體穩健，也就是「不緊不鬆」。
明明說，中國大陸貨幣政策保持穩健中性與美國聯邦準備理事會（Fed）升息預期升溫等因素，可能會使未來人民幣匯率走勢仍存不確定性。1060217
(中央社)
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