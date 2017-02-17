罕見棕腹大仙鶲現蹤台中 賞鳥8守則
近日台中都會公園發現罕見鳥種棕腹大仙鶲，是台灣第 3次紀錄，台灣野鳥協會鳥友發現後通知管理站，並提供 8項賞鳥守則，如保持適當觀賞距離、守口如瓶不要告知第二人等。
台中都會公園管理站表示，台中都會公園的植物豐富多樣，經由10多年來穩定成長已經形成茂密環境，成為野生鳥類繁殖或遷徙過境重要棲息地。每年冬季在台中都會公園可以看到花雀或虎鶇等難得一見的冬候鳥。
其中，有罕見稀有鳥種「棕腹大仙鶲」出現在台中都會公園，經由台灣野鳥協會鳥友發現後，知會台中都會公園管理站。據台灣野鳥協會表示，棕腹大仙鶲出現在台中都會公園，應該是台灣目前記錄到的第 3筆資料。
台中都會公園管理站主任徐志彥說，這次出現「棕腹大仙鶲」是雄鳥，羽色亮麗，腰及尾羽都具有藍色金屬光澤，腹部為棕橙色。以中海拔濃密常綠闊葉林棲息環境，遷徙時棲息於較低海拔灌叢及園林，為典型森林鶲特性。
徐志彥說，為不影響棕腹大仙鶲棲息，已經在出沒的公園區域設立警示帶與告示牌，要民眾多加注意。
而台灣野鳥協會也提醒8項賞鳥守則，希望民眾與拍鳥人士能夠確實遵守。
第一，賞鳥時，遇鳥類進行築巢或育雛時，要保持適當觀賞距離，以免干擾親鳥的行為，致親鳥因而棄巢、幼雛死亡。
第二，拍攝鳥類，應採自然光，不可使用閃光燈，以免驚嚇牠們。
第三，不可使用不當方法引誘其現身，如餵食或放鳥音、棄擲石頭等行為。
第四，不可追逐鳥類，追逐行為可能導致其步向死亡之途。
第五，發現特別鳥種在育雛時，請「守口如瓶」且謹記不干擾原則，勿告訴第二人，不論是否為野鳥保育者。
第六、賞鳥活動時，請遵守領隊的指導，以不影響鳥類的安全為準則。
第七，不可為了方便觀察或攝影，隨意攀折花木，破壞鳥禽棲地及附近植被生態。
第八，請尊重鳥類的生存權，不要採集鳥蛋，捕捉野鳥。1060217
(中央社)
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