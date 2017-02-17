金正男尋常生活曝光 愛看韓劇還掉眼淚
突然遭刺殺身亡的北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男，平常喜歡看韓劇，而且還很入迷，會跟普通家庭主婦一樣掉眼淚，甚至會希望找編劇說一下，「殺掉」劇中特定人物。
金正男於吉隆坡國際機場遭到毒殺後，南韓「中央日報」今天刊出據說是與金正男交情長達10年的澳門韓裔人士訪問內容，讓這位遭到毒殺身亡的北韓悲情皇太子尋常生活，在世人面前曝了光。
這名韓裔人士接受訪談時表示，「金正男從不談政治，我們見面主要是談電視劇，談了很多韓劇。」
這名自稱是金正男在澳門的好友說，金正男在看「擁抱太陽的月亮」和「藍色大海的傳說」等南韓電視劇時，還會像普通主婦一樣流淚。相當入戲的金正男甚至還對朋友說，「哥，你跟編劇說一下，讓他殺掉一些（指劇中出現的特定人物）。」
此外，報導指出，平時與金正男交好的韓裔人士現在也擔心居住在澳門的金正男妻子和子女的人身安全。
據了解，金正男一家目前已獲得澳門永久居住權。
澳門韓僑表示，他曾去過金正男家幾次，金正男在澳門就像是普通的鄰居那樣，跟韓裔人士相處融洽，絲毫沒有「北韓皇太子」的架子。
這名澳門韓僑還說，金正男自2011年父親金正日去世以後，的確曾回過北韓，與他自父親去世後從未回過北韓的傳聞不同。
根據韓僑的描述，金正男的英文名字是John，當地韓裔也都這樣叫他，據說金正男對目前的生活現狀很滿意，也非常樂觀；金正男精通五國語言，親近的姑丈張成澤死後，金正男也從未唉聲嘆氣，因為他從不說會暴露自己弱點的話。
這名澳門韓僑說，認識金正男已10年了，但未聽他提起過金正恩，而且金正男平常生活很富足，做貿易、也從事期貨投資。韓僑表示，金正日給金正男的錢似乎夠他花一輩子，在澳門有5、6棟別墅，若行蹤遭到南韓媒體曝光，金正男就會搬到別處居住，而且他們見面，每次都是金正男付錢。1060217
(中央社)
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